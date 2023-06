Spät, aber doch sind Tirols Erdbeeren reif

In diesen Tagen beginnt die Ernte der ersten Tiroler Erdbeeren, acht verschiedene Sorten baut Pfurtscheller an. Einen Teil davon vertreibt er über Handel und Gastronomie, einen Teil in der Direktvermarktung. Konsumenten können die Erdbeeren etwa in drei Erdbeerländern selbst pflücken, die Pfurtscheller in Pill, Hall und Buch betreibt. „Die Leute mögen das gerne, weil die Erdbeeren dann ganz frisch sind. Und für viele – vor allem mit Kindern – ist das auch ein schönes Erlebnis.“