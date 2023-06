Frau in Tirol jahrelang zur Prostitution gezwungen und vergewaltigt: 34-Jähriger festgenommen

Wie die Beamten am Mittwoch in einer Aussendung berichteten, soll der Rumäne die Frau in seinem Heimatland kontaktiert und mit ihr eine Beziehung eingegangen sein. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen soll er die 21-Jährige dann nach Österreich gelockt und sie in Innsbruck zur illegalen Wohnungsprostitution gezwungen haben. Nebenbei arbeitete die Frau noch als Reinigungskraft – ihren Lohn musste sie dem 34-Jährigen aushändigen.