Lange erwarteter EX30: Mini-Volvo, so schnell wie noch nie

Mailand – Umweltfreundlich und supersportlich – genau das soll der EX30 sein, Volvos neueste Kreation. Der schwedische Hersteller kennt offenbar keine Kompromisshaltung mehr, er will Schnelles mit Sauberem, verpackt im kleinen Format, kombinieren. Der EX30 positioniert sich unterhalb der kompakten Modelle XC40 und C40, orientiert sich vom Design her am Auftritt des ganz großen EX90 und belässt es bei einem vollelektrischen Antrieb.





Ein wenig Auswahlmöglichkeit gibt es gleichwohl: Der EX30 lässt sich wahlweise mit einem oder zwei Motoren bestücken, zudem stehen zwei verschiedene Akkus parat. Die Basisvariante ist mit einem Heckantrieb versehen, beschränkt sich also auf eine Elektromaschine. Die geizt allein nicht mit Kraft, immerhin stehen laut Hersteller bis zu 272 Pferdestärken parat. Ihm zur Seite steht ein Akku, der Lithium-Eisenphosphat-Technologie verwendet und bis zu 344 Kilometer Reichweite offeriert. Wer weiter fahren will, muss auf einen größeren Akku mit anderer Technologie umschwenken. Ein entsprechender Lithium-Ionen-Speicher (mit Kobalt, Nickel und Mangan) kann 69 Kilowattstunden offerieren und dazu eine Reichweite von 480 Kilometern.

Nicht ganz so weit kommt der EX30, zumindest am Prüfstand, sofern er mit einem zweiten Elektromotor gesegnet ist, der die Vorderachse mit zusätzlicher Kraft versorgt. Der Allradler kann dann mit dem größeren Akku bis zu 460 Kilometer fahren. Dabei muss den Insassen nicht fad werden, denn das Datenblatt weist in diesem Fall eine Leistung von 428 PS aus. Nur 3,6 Sekunden sind für den Sprint von null auf 100 km/h erforderlich.

Trotz seiner kleineren Abmessungen soll der 4,23 Meter lange EX30 im Alltag überzeugen: Er bietet ein Ladeabteil mit 318 Litern Volumen an und er verzichtet auf überfrachtete Detaillösungen im Cockpit. Der Fahrer kann sich auf ein zentrales Display konzentrieren, das ihn mit wesentlichen Informationen versorgt. Ein erster Preis für den EX30 steht schon fest: Der Basistarif liegt bei 36.950 Euro. Mit ersten Auslieferungen kann noch heuer gerechnet werden; im nächsten Jahr will Volvo eine Cross-Country-Variante mit Offroad-Optik nachreichen. Noch mehr Informationen über den neuen EX30 gibt es bei österreichischen Volvo-Händlern am kommenden Montagabend bei Kundenveranstaltungen, so auch beim Autopark in Innsbruck.

Range Rover Sport SV mit mehr als 600 Pferdestärken Nach dem Range Rover erhält zusätzlich der Range Rover Sport ein umfassendes Update für den Modelljahrgang 2024. Absolutes Highlight der Überarbeitung ist das neue SV-Modell, das dem SVR nachfolgt. Der Range Rover Sport SV verwendet einen aufgebohrten 4,4-Liter-V8-Twin-Turbo-Benziner, der 635 PS leistet und ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmetern stemmt. Nur 3,8 Sekunden benötigt der Range Rover Sport SV für den Sprint von null auf 100 km/h. Bis zu 290 km/h schnell kann er fahren. Für ein Höchstmaß an Dynamik und Agilität sorgt unter anderem das 6D-Dynamics-Fahrwerk, das mit hydraulisch verbundenen Dämpfern Nick- und Wankbewegungen bei Beschleunigung, beim Bremsen und in Kurven vermeiden hilft. Die Edition One des SV kostet ab 274.391 Euro.