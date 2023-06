Auftakt nach Maß bei der WM: Mayr jubelt über Gold im Vertical

Mit 43 Jahren sicherte sich Andrea Mayr ausgerechnet beim Heimspiel ihre siebte WM-Goldene. Der erste Weltmeister bei den Herren im Rahmen der Berglauf- und Trailrun-WM in Tirol heißt Patrick Kipngeno aus Kenia.

Neustift – Andrea Mayr kürte sich am Mittwoch bei der Heim-WM im Berglauf und Trailrun in Tirol zum siebenten Mal zur Weltmeisterin. Die 43-Jährige gewann den 7,1 km langen Vertical-Bewerb nach 1020 Höhenmetern hinauf zur Elferhütte im Stubaital. Mit einer Siegerzeit von 48:14 Minuten hatte die Oberösterreicherin im Ziel 37 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Kenianerin Philaries Jeruto Kisang. Bronze holte Grayson Murphy aus den USA.

„Ich bin so glücklich, ich kann es nicht beschreiben“, meinte Mayr im Ziel. „Mein Rennen hat dort begonnen, wo es steil wurde. Dort habe ich eine nach der anderen überholt, bis ich geführt habe.“ Zwischenzeitlich ging Kisang noch einmal in Front, bevor sie im steilen Zielhang von der Grand Dame des Berglaufs bezwungen wurde. „Im Steilen haben mir die Zuschauer gesagt, dass die Kenianerin schlecht ausschaut. Da wurde mir klar, ich kann das schaffen“, so Mayr im Siegerinterview.