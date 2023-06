Tour of Austria 2023: Von St. Anton zum Congress nach Innsbruck

Ohne Unterbrechung hat sie von 1949 bis 2019 stattgefunden. Ehe dann die Corona-Pandemie diese stolze Bilanz unterbrochen hat. Jetzt erlebt diese Veranstaltung von landesweiter Bedeutung einen Neustart: Die Teamchefs der fünf größten österreichischen Mannschaften – Hrinkow Advarics, Team Felbermayr Simplon Wels, Team Vorarlberg, Tirol KTM Cycling Team und WSA KTM Graz P/B Leomo – schlossen gemeinsam mit Wolfgang Konrad, dem Organisator des Vienna City Marathon, einen Pakt, um die Tour of Austria nach drei Jahren Pause auf neue Beine zu stellen. Und auch wenn der Name mit Tour of Austria neu ist, bleibt die DNA die gleiche: Österreichs schönste Sightseeing-Tour und die größte Radsportveranstaltung des Landes, vor allem auch für junge Talente.

Los geht’s am 2. Juli in Dornbirn. Am 6. Juli gibt es bei der Basilika Sonntagberg in Niederösterreich das große Finale. Und am Montag, den 3. Juli, kommt die Rundfahrt wieder nach Tirol und steht ganz im Zeichen der großartigen Rad-WM 2018. Vom schiweltmeisterlichen St. Anton am Arlberg, der Wiege des alpinen Schisports, geht es in rasendem Tempo nach Innsbruck. Einige Ausreißer werden vorneweg sein. Im Anstieg nach Axams, der dreimal befahren wird, dann wahrscheinlich eine erste kleine Selektion. Eine Gruppe wird sich hier absetzen. Kommt sie durch? Oder gibt es am Rennweg vor dem Congress einen Massensprint? Wir werden es bald wissen.