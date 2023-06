Ausschreitungen vor Conference-League-Finale in Prag

Vor dem Finale der Conference League am Mittwochabend in Prag ist es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fußball-Fans gekommen. Anhänger von AC Fiorentina griffen in einer Bar im Stadtzentrum Unterstützer von West Ham United an, wie die tschechische Polizei mitteilte. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden, von denen einer ins Krankenhaus gebracht wurde. Außerdem haben die Beamten 16 Verdächtige vorläufig festgenommen.