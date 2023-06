Enspiel der Schande: West Ham besiegte Fiorentina in letzter Minute

Ausschreitungen vor und während des Spiels, Verhaftungen, ein Becherwurf auf den Florenz-Kapitän mit blutigen Folgen: Das Endspiel der Conference League wird als eines der unschönsten in die Fußball-Historie eingehen. West Ham erzielte den 2:1-Siegtreffer, als alle schon mit einer Verlängerung in Prag rechneten.

Prag – 58 Jahre nach dem Coup gegen 1860 München hat West Ham United wieder einen internationalen Titel geholt. Der Londoner Club um Bayern-Wunschspieler Declan Rice gewann am Mittwoch durch ein 2:1 (0:0) über den italienischen Club AC Florenz die zweite Auflage der Conference League. Damit sicherte sich West Ham nach einer bislang enttäuschenden Saison mit Abstiegsängsten auch einen Startplatz für die kommende Europa League.

Said Benrahma per Handelfmeter (62.) und Jarrod Bowen (90.) erzielten die Treffer für die Hammers, die 1965 – angeführt von den späteren Weltmeistern Bobby Moore und Geoff Hurst – den Europapokal der Pokalsieger durch ein 2:0 gegen 1860 München gewonnen hatten. Für Florenz war der zwischenzeitliche Ausgleich durch Giacomo Bonaventura (67.) zu wenig. Damit verlor der Serie-A-Club auch sein zweites Finale in dieser Saison, im Pokal-Endspiel hatte sich Inter Mailand mit 2:1 durchgesetzt.