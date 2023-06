Bendzko, Kieselbeatz, Körperwelten: Das ist am langen Wochenende los in Tirol

Das nächste lange Feiertagswochenende steht an und mit ihm eine lange Liste an Veranstaltungen. Die sportlichen unter uns werden die zahlreichen Alpen-Rennen spannend finden, von Gleitschirm über Rad und Laufen, ist alles dabei. Wer lieber shaken geht, auf den wartet das Kieselbeatz-Festival am Walchsee oder das Inndefinite in Innsbruck. Unsere Tipps fürs lange Wochenende im kompakten Überblick.

📅 DONNERSTAG (8. Juni)

🎭 ➤ Markus Koschuh „Inn's stinkts" im Treibhaus Innsbruck: Die kabarettistische Sondersitzung zu fünf Jahren Gemeinderatsqual oder auch die „Willi oder will i nit“-Bilanz zu fünf Jahren grünem Kaktus, tief fliegenden Hackln, Fouls und Versagen. Lachen hilft – wir haben keine andere Wahl. Mehr Infos HIER.





🥖 ➤ Dachziegelflow in der Bäckerei in Innsbruck: Der junge Verein „Dachziegelflow" bricht aus den Untiefen der Subkultur hervor und präsentiert zusammen mit einigen Resident-Artists der Hip-Hop Community sowie schreibenden und singenden Menschen aus dem nächsten Umfeld, was im Untergrund so alles gebraut worden ist. Mehr Infos HIER.

🎉➤ Roundnet Cup in Kufstein: Der Kufsteiner Roundnet Cup geht ab 10 Uhr im Grenzlandstadion in die zweite Auflage. Inklusive Sidevents, Tombola und Afterparty. Roundnet-Spieler messen sich in den Klassen Anfänger, Fortgeschrittene und Profi. Mehr Infos HIER.

👯🏼‍♀️➤ Wunder Tandem im Stromboli Hall: Zwei Stimmen, ein Akkordeon und ein Mini-Schlagzeug – und schon fängt die Bühne an, zu brennen. Das italienische Straßenmusik-Performance-Duo ,,Wunder Tandem“ sprengt mit seinem unverwechselbaren Punk-Glam-Soul alle Genre-Grenzen. Mehr Infos HIER.

🥁➤ Spring Break Open Air in Innsbruck: In und um die Music Hall steigt zum Sommerbeginn die Open Air Spring Break Party. Mehrere DJs legen Electronic Dance Music, Club Tunes und HipHop auf. Mehr dazu HIER.

📅 FREITAG (9. Juni)

🏰➤ Thaurer Schlossspiele 2023: Der Theaterverein Thaur freut sich nach vierjähriger Pause, wieder auf der Thaurer Ruine zu spielen. Michael Feichtner hat die turbulente Verwechslungskomödie „Der falsche Graf vom Thaurer Schloss“ speziell für die Bühne geschrieben. Zum 20-jährigen Jubiläum der Thaurer Schlossspiele präsentiert der Theaterverein Thaur nun die Uraufführung. Mehr Infos HIER.

© Thaurer Schlossspiele

🏅 ➤ Rollschuh-Disco in Kufstein: Der Kufsteiner Jugendgemeinderat veranstaltet eine Rollschuhdisco in der Eisarena. Von 18 bis 22 Uhr könnt ihr eure Runden ziehen, während DJ Memo für Stimmung sorgt. Skateverleih und Getränke sind kostenlos. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

🎹 ➤ Rumba de Bodas im Stromboli Hall: Eine explosive, temperamentvolle Mischung aus Latin, Balkan, Swing, Ska und Reggae – das ist es, was die Musik von ,,Rumba de Bodas“ auszeichnet. Die 2008 in Bologna gegründete Band, die ihre Live-Qualitäten nicht nur bei etlichen europäischen Festivals, sondern auch bei Gigs in Südkorea und Russland unter Beweis stellen konnte, hat nach der Pandemie wieder zur alten Form zurückgefunden. Mehr Infos HIER.

📽️ Video | Rumba de Bodas - Live in Bologna

🥳 ➤ Mary Jane's Soundgarden im Treibhaus: Man gebe James Brown, P-Funk, eine Prise Hip-Hop und eine gehörige Portion Groove in einen Mixer. Heraus kommt eine Mischung, die geradewegs in die Beine fährt und niemanden still stehen lässt. Mehr Infos HIER.

🥖➤ Clubbing Market in der Bäckerei in Innsbruck: Gemütlich mit dem Drink in der Hand durch viele bunte Vintage-, Secondhand- und Handmade-Stände grooven. Diesmal mit Live Musik von jonlimon_ und DJ Mackerschreck , Essen von vitrine.imbiss und moesingersmadpizza. Mehr Infos HIER.

📀➤ Gilewicz beim medienfrische Festival Bschlabs: Das medienfrische Festival in Bschlabs wartet mit allerhand alternativer Musik, Performance und Kunst auf. Am Samstag ab 20.30 Uhr tritt die Formation Gilewicz auf. Mehr Infos HIER.

🎷➤ Bassintoxication in der Innsbrucker p.m.k: Ordentlich was auf die Ohren gibt's in der pmk mit Drum'n'Bass von DJ und Producer Krytika. Mehr Infos HIER.

🍸➤ Summer Sensation in Wiesing: Bei rockigem Sound, Cocktails und vielem mehr wird im Wiesinger Gemeindesaal der Start in den Sommer 2023 gefeiert. Mehr dazu HIER.

📅 DONNERSTAG bis SAMSTAG (8. bis 10. Juni)

🏃‍♀️➤ Trailrun-WM in Innsbruck/Stubai: Mit großem Rahmenprogramm geht die Trailrun- und Berglauf-WM in Innsbruck/Stubai diese Woche über die Bühne. Alles Wissenswerte zu dem Event haben wir in einem eigenen Artikel gesammelt:

🎭 ➤ Maschek im Treibhaus Innsbruck: Das neue Programm „Spin! – Wie man dreht und wendet" präsentieren die Anarcho-Synchronisten am Freitag und Samstag in Innsbruck. Quer durch die Fernsehsender und YouTube-Channels holen sich Maschek den Rohstoff für einen ergebnisoffenen Abend mit Bewegtbildunterstützung. Mehr Infos HIER.

📽️ Video | Der aktuellste Maschek-Clip

🛍️ ➤ Mercato Italiano in Reutte: Dolce Vita, italienisches Flair, kulinarische Köstlichkeiten und typische Produkte – das zeichnet den „Mercato Italiano“ aus, der von Donnerstag bis Samstag in Reutte Station macht. Die Auswahl an frischen Produkten aus „Bella Italia“ laden zum Verkosten und Genießen ein.

📅 DONNERSTAG bis SONNTAG (8. bis 11. Juni)

🎥➤ IFFI - International Film Festival Innsbruck: Das IFFI zeigt Filme aus Regionen und zu Themen, die in globalen Kinonetzwerken unterrepräsentiert sind. Seit 6. Juni ist es in Innsbruck, und zeigt neben spannenden, aktuellen Filmen in den Wettbewerben auch filmhistorische Schätze in den Retrospektiven. Tickets (Einzeltickets 9,80€, Festivalpass 58€) und Infos zum Programm gibt es HIER.

🥁➤ Circo Paniko beim Haller Burgsommer: Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte es jetzt tun: Der legendäre Zirkus aus Bologna gastiert noch bis zum Sonntag im Hofratsgarten der Burg Hasegg. Das Programm „Apocalippo" behandelt die Sorgen und Fragen unserer Zeit, mischt Ironie mit Akrobatik, Live-Musik und psychedelischen Surrealismus. Das Spektakel lohn sich. Einlass ist um 19.15, die Show beginnt um 19.30. Tickets (pay as you wish) und mehr Infos HIER.

Laut Veranstaltern ist die Show empfohlen für „weltoffene Menschen zwischen fünf und 99 Jahren". © Domanig

🎷➤ Blechlawine 3.0 – Das Blasmusikfestival im Zillertal: Die Blechlawine impliziert genau das: eine musikalische Lawine bestehend aus Blasmusik aus allen Stilrichtungen. Von Oberkrainer über Brass, von traditioneller Musik bis hin zu Hits aus den Charts, es ist alles dabei. Tickets (zwischen 18 und 43€ , Festivalpass 150€) und mehr Infos HIER.

📽️ Video | Blechlawinen-Trailer zur Einstimmung

🚴‍♀️➤ Bike Opening Sölden: Das Bike Opening markiert den Start der neuen Bike-Saison, von Donnerstag bis Sonntag sind die Tage voll gepackt mit Programm, von einer Expo wo kostenlose Bike-Tests stattfinden, über kulinarische Verpflegung, Fahrtechnikkurse, bis hin zu MTB-Freestyle Shows. Highlights sind natürlich die Abfahrten auf den verschiedenen Trails, ob für EinsteigerInnen oder für Profis. HIER geht's zum genauen Programm.

Die Bike Republic Sölden ist eine fixe Größe in der Community. © Ötztal Tourismus

📅 FREITAG bis SONNTAG (9. bis 11. Juni)

🦵➤ Körperwelten in Innsbruck: Eins vorweg: Die Ausstellung ist nichts für schwache Nerven. Dem ein oder anderen wurde bereits leicht übel beim Anblick der menschlichen Exponate. Ansonsten ist die Ausstellung wirklich sehenswert, Besucher und Besucherinnen lernen viel über den menschlichen Körper und seine Funktionen. Die aktuelle Ausstellung „Am Puls der Zeit" handelt über die Folgen der dauerhaften Reizüberflutungen auf Körper und Geist. HIER mehr Infos zu Tickets und Öffnungszeiten.

Körperwelten sind seit 1995 bestehende Wanderausstellungen plastinierter, überwiegend menschlicher Körper. © PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTTSCHALK via www.imago-images.de

🎶➤ Inndefinite Festival in Innsbruck: Wer des öfteren am Inn entlang spaziert, wird mit Infos über Festivals aus erster Hand informiert. In diesem Fall ein Papp-Plakat am Brückenpfeiler (siehe Bild). Worum geht's? Um Musik und Party natürlich, aber auch um Bewegungsworkshops, Akrobatik, Techno, Kino – genügend Gründe, um vorbei zu schauen. Eintritt auf Spendenbasis. Das Gelände befindet sich am Airport Reef Innsbruck. Mehr Infos HIER.

Beim Spaziergehen zufällig entdeckt: das Festival am Airport Reef Innsbruck. © Ornella Wächter

📅 SAMSTAG (10. Juni)

🎶➤ Kieselbeatz in Walchsee: Zehn Jahre Stoabeatz gehören gefeiert, anlässlich des Jubiläums des Steins bzw. „Stoa", wird die „kleinere" Eintages-Version des Festivals gefeiert, der „Kiesel". Feier-Willige bitte an das Ostufer des Sees begeben, dort wird die Party steigen. Los geht's um 15 Uhr, ab 17.30 folgen vier Live-Bands, dann kommt eine Afterparty. Infos und Tickets (VVK 24€) HIER.

Das Stoabeatz am Walchsee – ein Jahr vor Corona. © Forsthuber

🎵➤ Wiltener Kultursommer in Innsbruck: Der Sommer ist noch nicht vorbei, es geht weiter rund am Wiltener Platzl und zwar mit Salsa und Tapas. Von 16 bis 22 Uhr kann man vorbeikommen, Eintritt ist wie immer frei.

🎫➤ Tim Bendzko in Innsbruck: Der deutsche Popstar wird am Landestheatervorplatz die Trailrun-WM beschließen und mit seinem Auftritt für ein letztes Highlight sorgen. Seine Songs sind geprägt von Gefühl, Mut und Haltung. Wenige haben die deutschsprachige Popmusik in den letzten zehn Jahren geprägt wie er. Das Konzert beginnt um 20.45 Uhr. Mehr Infos HIER.

Tim Bendzko tritt am Samstag in Innsbruck auf. © IMAGO/BOBO

🎫➤ Crowbar in der Livestage Innsbruck: Die US-amerikanische Sludge-Metal-Band wurde 1990 in New Orleans gegründet und wird am Samstag für dröhnende Bässe in der beschaulichen Alpenstadt sorgen. Ab 19 Uhr geht es los, Ende ist gegen 23.45 Uhr, Tickets (31,25€) gibt es HIER.

📅 SAMSTAG & SONNTAG (10. bis 11. Juni)

🏃‍♀️➤ Tschirgant Sky Run: Das Trailrun-Event geht mittlerweile in die dritte Runde und bietet vier Strecken unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit. Was alle eint: ein fantastischer Blick in die Bergwelt, außer für jene, die beim Nightrace laufen. Am Samstag werden die Startnummern vergeben, am Sonntag können die Läufer und Läuferinnen an den Start gehen, es gibt vier verschiedene Start-Slots und jeweils vorher eine Kontrolle der Pflichtausrüstung. Infos zu den Strecken gibt es HIER.

📽️ Video | Tschirgant Sky Run

📅 SONNTAG (11. Juni)

🚴‍♀️➤ Dolomitenrundfahrt in Lienz: Die Dolomitenrundfahrt gehört zu den ältesten Radmarathons in Österreichs, die Strecke rund um die Lienzer Dolomiten ist sportlich herausfordernd, Ziel ist die Lienzer Altstadt. Am Vortag, Samstag den 10 Juni, werden die Startnummern vergeben, abends findet ab 18.30 die Kaiserschmarrnparty in der Dolomitenhalle in Lienz statt. Mehr Infos zu Streckenverläufen und dem Programm HIER.

🚵‍♀️➤ SuperGiroDolomiti in Lienz: Am selbenTag findet der SuperGiroDolomiti statt, dessen Strecke führt auch auf italienischen Boden und gipfelt am Monte Zoncolan, welcher schon öfters als Etappenziel vom „Giro d`Italia“ ausgewählt worden ist. Insgesamt sind bei der Extremvariante 5450 Höhenmeter und 228 Kilometer zu bewältigen. Alles zum Programm und dem Rennen findet man HIER.

Der SuperGiroDolomiti-Radmarathon gehört zu den anspruchsvollsten im Alpenraum. © EXPA/ Johann Groder

🪁➤ Start des Red Bull X Alps in Kitzbühel: Die neue Route des Hike-and-Fly-Rennens beginnt in Kitzbühel-Kirchdorf und endet, nach einer Überquerung des Aletschgletschers in der Schweiz und einer Klettersteigpassage in Südtirol, in Zell am See-Kaprun. Insgesamt müssen die Teilnehmenden 1223 Kilometer zurücklegen. Beginn ist um 11.30 Uhr, eingerahmt wird der Starttag von guter Musik, kulinarischem Genuss. Mehr Infos HIER.

Das Rennen startet am 11. Juni um 11.30 Uhr in Kitzbühel. © www.redbullmediahouse.com

🎼➤ Edi Jäger im Treibhaus Innsbruck: Ein Trostprogramm für Alterspubertierende und Midlife-Crisis geplagte – vom preisgekrönten Bestsellerduo Maxim Leo & Jochen Gutsch – adaptiert von Edi Jäger, der sich auf sich und seinesgleichen eingeschossen hat. Mehr Infos HIER.