Drei Meter abgestürzt: 50-Jähriger bei Arbeitsunfall in Oberlienz schwer verletzt

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik geflogen. Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte alarmiert.

Oberlienz – Bei einem Arbeitsunfall in Oberlienz wurde am Mittwoch ein 50-jähriger Mann schwer verletzt. Gegen 15 Uhr war der selbständige Unternehmer bei Spenglerarbeiten aus derzeit unbekannter Ursache von einem Gerüst drei Meter in die Tiefe gestürzt.