„Es sind trotzdem alle ruhig geblieben“: So lief der Einsatz im Terfener Tunnel

Großalarm am Mittwochabend an der Neuen Weststrecke: Auf einem der Autotransportwagen des Nightjets fängt ein Fahrzeug Feuer. Bis zu 370 Passagiere sollen sich an Bord befinden. 151 sind es laut Land Tirol am Ende, die in Sicherheit gebracht werden.

Fritzens – Mittwochabend, 20.40 Uhr: Knapp eine halbe Stunde ist der Nightjet von Innsbruck nach Hamburg/Amsterdam unterwegs. Der Zug fährt in den Terfener Tunnel ein. Plötzlich gibt es einen lauten Knall. Dann eine Notbremsung. „Erst wusste keiner was war, auch die Schaffner nicht. Draußen hat es immer wieder laut geknallt“, sagt Kathrin B. zur Tiroler Tageszeitung am Donnerstag. Die Hamburgerin ist auf dem Weg von Innsbruck zurück nach Hause, als die Reise ihr dramatisches Ende nimmt.





Noch laufen die Ermittlungen, aber alles deutet darauf hin, dass eine Oberleitung defekt gewesen ist. Diese fällt auf einen der Autotransportwagen, zwei Autos fangen Feuer. Bei der Leitstelle geht der Notruf ein, sofort wird Großalarm ausgelöst. Rund 20 Feuerwehren aus der Umgebung rücken aus, dazu zahlreiche Einsatzkräfte von Rettung und Polizei sowie vonseiten der Sicherheitsbehörden. Insgesamt sind es mehr als 700 Männer und Frauen, die vor Ort im Einsatz stehen.

📸 Fotos vom Einsatz

1 von 30 fullscreen Bild teilen © ZOOM.TIROL fullscreen Bild teilen © ZOOM.TIROL navigate_next

Während die Rettung anläuft, sickern im Zug nach und nach erste Informationen durch, was sich zugetragen hat. „Es sind trotzdem alle ruhig geblieben und haben sich an die Anweisungen gehalten“, sagt Kathrin B.

„Die Situation war sehr kritisch, weil wir am Anfang gar nicht wussten wie viele Leute überhaupt im Tunnel sind“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter am Tag nach dem Einsatz. Bis zu 370 Personen – so die ersten Zahlen auf Basis der Sitzplatzreservierungen – könnten sich in dem Nachtzug befinden. Die Zahl wird in der Nacht nach unten korrigiert. Wie das Land mitteilt, werden 151 Personen aus dem Tunnel evakuiert.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

„Gott sei Dank sind die Passagiere ruhig geblieben, was nicht selbstverständlich ist. Sie waren eingeschlossen, draußen war Rauch. Trotzdem ist es im Zug zu keinen Unruhen gekommen“, sagt Unterladstätter weiter. Auch zwei Angehörige des Bundesheeres seien an Bord gewesen. „Sie hatten Wasser dabei, haben das ausgeteilt, mit den Menschen gesprochen.“

Irgendwann, so berichtet Kathrin B., sei der Qualm langsam in die Wagons eingedrungen. „Das Zugpersonal holte Bettlaken aus den Schränken, gab sie uns und sagte, dass wir diese mit Wasser befeuchten und vor das Gesicht halten sollen.“

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Facebook (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Während die Feuerwehren ihre Arbeit aufnehmen, können die Verantwortlichen mit einigen Passagieren im Zug telefonieren. Das sei enorm wichtig gewesen, um die Situation einschätzen zu können, sagt der Landesfeuerwehrkommandant. „Mit einem Großraumlüfter haben wir begonnen die Röhre zu belüften, um dann, sobald es möglich war, die Leute mittels Fluchthauben zu bergen.“

TT-ePaper 4 Wochen gratis lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, ohne automatische Verlängerung Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Um 22.19 Uhr kann laut ÖBB „Brand aus“ gegeben werden. Kurz nach 23 Uhr, so das Land, ist die Evakuierung des Nachtzugs abgeschlossen. 33 Personen werden leicht verletzt zur Abklärung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Auch alle anderen Passagiere sind vor Ort medizinisch betreut worden, erklärt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. „Es war enorm viel Glück dabei, dass nicht mehr passiert ist“, sagt Unterladstätter – und die Erleichterung ist ihm noch immer anzuhören.

Im Einsatz arbeiteten die Blaulichtorganisationen perfekt zusammen. © Anton Wegscheider

Passagiere, die keine medizinische Betreuung brauchen, werden mit Bussen direkt nach Innsbruck gebracht. Dort warten Verpflegung und ein Platz zum Schlafen, so das Land. Nach der Kontrolle im Krankenhaus Kufstein wird Kathrin B. zurück nach Innsbruck gebracht. Sie verbringt den Rest der Nacht in einem Nahverkehrszug.

Der Zug wird am Donnerstag geborgen und zurück nach Innsbruck in den Hauptbahnhof gezogen. 50 Passagiere sind am Vormittag noch in Innsbruck. Ihre Weiterreise werde organisiert, hieß es in einer Aussendung des Landes.

© Liebl Daniel

Lob und Dank für Einsatzkräfte

Landeshauptmann Anton Mattler spricht von „Glück im Unglück“, das sich am Mittwochabend zugetragen hat. „Der schnellen Einsatzbereitschaft der Blaulichtorganisationen und der Behörden ist es zu verdanken, dass es zu keiner Katastrophe gekommen ist. Mein großer Dank gilt den rund 700 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettung, Polizei und Behörden, die einen professionellen und reibungslosen Einsatz ermöglicht haben“, wird er in einer Aussendung zitiert.

Verkehrslandesrat René Zumtobel bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzorganisationen für die rasche Hilfe. „Danke dem Einsatzstab für die perfekte Koordination bei diesem Großereignis. Den geretteten Fahrgästen aus dem Zug sowie den Einsatzkräften wünsche ich nach dieser Nacht viel Ruhe um die Ereignisse gut verarbeiten zu können“, schreibt Zumtobel auf Facebook. (smo, sami, mosc, bfk)