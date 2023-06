Fritzens – Am Mittwochabend wurden rund 20 Feuerwehren in der Umgebung zu einem Brand im Terfener Tunnel alarmiert. Ein Zug mit ungefähr 200 Personen befindet sich laut ersten Informationen im Tunnel. Die Feuerwehr betritt den Tunnel in diesem Moment, hieß es von der Leitstelle.