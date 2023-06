Philharmoniker feiern Sommernachtskonzert in Schönbrunn

Am Donnerstagabend feiern die Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn wieder ihr traditionelles Sommernachtskonzert. Unter Leitung von Yannick Nézet-Séguin singt Starmezzo Elīna Garanča drei Arien aus Bizets "Carmen", Gounods "Sapho" und Saint-Saëns "Samson et Dalila". Und auch sonst spannen die Philharmoniker einen Bogen über die französische Klassik. Dabei ist das nach dem Neujahrskonzert weltweit meistausgestrahlte Klassikereignis in über 80 Ländern mitzuverfolgen.