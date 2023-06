Tödlicher Alpinunfall im Kaunertal: 74-Jährige stürzte 20 Meter in Bach

Die Deutsche fiel rund 20 Meter auf dem steilen und teilweise durch Felsplatten durchsetzen Gelände in den darunterliegenden Mairhoferbach. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der 74-Jährigen feststellen.

Feichten – Ein tragischer Alpinunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Feichten, Gemeinde Kaunertal. Eine 74-Jährige stieg mit ihrem Mann vom sogenannten „Maierhof“ über den dortigen Steig in Richtung Wasserfall des „Mairhoferbachs“ auf.