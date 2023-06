Kundl – In einer Tischlerei in Kundl geriet am späten Mittwochabend eine Kunststoff-Mülltonne, gefüllt mit Furnierabfällen, in Brand. Im gegenüberliegenden Feuerwehrhaus Kundl waren zu diesem Zeitpunkt zufällig Feuerwehrleute anwesend. Der Brand konnte daher nach kurzer Zeit gelöscht werden. Der Grund für die Brandentstehung ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. (TT.com)