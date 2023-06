Paragleiter-Pilot geriet in Pflach in Turbulenzen und stürzte ab

Pflach – Ein 42-jähriger Deutscher startete am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einem Paragleitflug vom Tegelberg (Deutschland/Ammergauer Alpen) aus. Geplant war ein Flug nach Breitenberg und zurück. Im Bereich des Berges Säuling in Pflach wurde er aufgrund ungünstiger Windverhältnisse abgetrieben und wollte in einem Feld im Ortsteil Unterletzen landen. Unmittelbar vor der Landung geriet der 42-Jährige in Turbulenzen und stürzte aus einer Höhe von ca. 2 bis 3 Metern ab. Dabei zog er sich eine Wirbelkompressionsfraktur zu.