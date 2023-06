15-jähriger Moped-Lenker prallte in Jenbach in Klein-Lkw

Jenbach – Eine Fahrt mit seinem Moped endete am Mittwochnachmittag für einen 15-Jährigen in Jenbach im Krankenhaus.

Gegen 16.15 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Klein-Lkw auf der Huberstraße in Jenbach in südliche Richtung unterwegs. Er hielt sein Fahrzeug an, um rückwärts in eine Hauseinfahrt einzubiegen. Dazu aktivierte er laut Polizei die Alarmblinkanlage. Der nachkommende Moped-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr hinten auf den Transporter auf.