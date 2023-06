Acht Kinder bei Messerangriff in Park in Frankreich verletzt

Drei Kinder befinden sich in lebensbedrohendem Zustand. Der Verdächtige wurde festgenommen.

Annecy – Mehrere Kinder sind bei einem Messerangriff in der französischen Stadt Annecy verletzt worden. Der Angreifer sei verhaftet worden, teilte das Innenministerium am Donnerstag auf Twitter mit. Nach Angaben der Polizei sind die Kinder allesamt um die drei Jahre alt. Insgesamt seien neun Personen verletzt worden, darunter ein Erwachsener. Drei Kinder seien in einem lebensbedrohenden Zustand.