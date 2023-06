Mehrere Kinder bei Messerangriff in Park in Frankreich verletzt

Annecy – Ein Angreifer hat in einem Park in der ostfranzösischen Stadt Annecy mehrere Kleinkinder mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen sagte, schwebten zwei von ihnen sowie ein Erwachsener in Lebensgefahr. Zwei weitere Kinder im Alter von etwa drei Jahren wurden demnach leicht verletzt.