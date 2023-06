Pkw prallte in Oberndorf gegen Wohnhaus: Lenker erfolgreich reanimiert

Der 66-jährige Autofahrer musste nach dem Unfall von den Einsatzkräften reanimiert werden. Er wurde anschließend in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Oberndorf in Tirol – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagfrüh in Oberndorf. Ein 66-Jähriger kam aus bislang ungeklärter Ursache links von der Fahrbahn ab, durchstieß mit seinem Pkw einen Zaun und prallte frontal gegen die Fassade eines Wohnhauses. Der Österreicher musste reanimiert und anschließend in die Klinik Innsbruck geflogen werden.