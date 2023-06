Muchova drehte Match und steht überraschend im Paris-Finale

Paris – Titelverteidigerin Iga Swiatek und Außenseiterin Karolina Muchova stehen im Finale der French Open. Die polnische Weltranglisten-Erste Swiatek darf nach dem 6:2,7:6(7) am Donnerstag gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia auf ihren dritten Titel in Paris hoffen. Die Tschechin Muchova setzte ihren überraschenden Erfolgslauf auch beim hart erkämpften 7:6 (5),6:7(5),7:5 gegen die favorisierte Belarussin Aryna Sabalenka fort und steht erstmals in einem Grand-Slam-Finale.

Swiatek hat beim Sandplatzklassiker dieses Jahr weiter keinen Satz verloren und sicherte durch die Niederlage ihrer Verfolgerin Sabalenka auch die Top-Position in der Weltrangliste ab. In das Finale am Samstag geht sie als Favoritin für den Gewinn ihres dritten French-Open-Titels nach 2022 und 2020.





Muchova stand erst nach einem 3:13-Stunden-Thriller als erste Finalistin fest. Die als Nummer zwei gesetzte Favoritin Aryna Sabalenka aus Belarus musste sich Muchova trotz einer 5:2-Führung im dritten Satz und einem Matchball noch mit 6:7(5),7:6(5),5:7 beugen.

26-Jährige beeindruckt mit klugem Spiel

"Ich weiß nicht, was da passiert ist. Die Atmosphäre war dank der Leute wunderbar. Ich habe einfach weitergekämpft und bin einfach nur glücklich", freute sich die Weltranglisten-43. über ihren bisher größten Sieg. Muchova ist 26 Jahre und beeindruckt mit klugem Spiel, das wenig verkrampft aussieht. Bis dato hat sie 2019 in Seoul erst einen WTA-Titel geholt, am Sonntag kämpft sie um einen Major-Titel.