Österreicher sparen bei der Altersvorsorge

Die Menschen in Österreich würden eher auf konservative Finanzprodukte setzen: Praktisch alle führen ein Girokonto, ebenfalls weit verbreitet sind Sparbuch/Sparkonto (42 %) und Bausparvertrag (26 %). 27 % sparen, indem sie zu Hause Bargeld aufbewahren, so die TeamBank in ihrer Aussendung. Auffallend: Ausgerechnet die so genannten „Digital Natives“ würden auf Bargeld setzen: 38 % der 18- bis 29-Jährigen verwahren trotz mobiler und digitaler Angebote Scheine und Münzen daheim. Mit einer privaten Rentenversicherung könnten nur 20 % aller Befragten aufwarten – und würden hier im Notfall auch sparen. Dies gelte aber auch quer durch alle Altersgruppen. Die Studie zeigt, insgesamt 23 % würden den Rotstift bei ihren Geldanlagen und Altersvorsorgeprodukten ansetzen. Vor allem in Niederösterreich (26 %) und der Steiermark (25 %) herrsche dazu große Bereitschaft. Deutlich seltener (18 %) würden die Menschen hingegen beim Handy sparen – die Bereitwilligkeit habe hier seit letztem Jahr sogar nochmals abgenommen (minus drei Prozentpunkte). „Steigende Preise für Lebensmittel, Mieten und viele andere Dinge setzen immer mehr Haushalte unter Druck. Dennoch ist die Beendigung oder Reduzierung der privaten Anlagen nur auf den ersten Blick eine Möglichkeit, Geld zu sparen“, warnt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG. Wer im Alter optimal abgesichert sein möchte, komme an einer zusätzlichen privaten Vorsorge nicht vorbei.