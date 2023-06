Kahlschlag bei Kika/Leiner: 340 Mio. Euro neu zu verteilen

St. Pölten, Wien – Nach dem „guten Geschäft“ für die Signa-Gruppe des Tiroler Investors René Benko beim Kika/Leiner-Verkauf werden 23 Filialen geschlossen, 1900 Menschen verlieren ihren Job. „Für diese Standorte wird Supernova neue langfristige Mieter finden – wie das bei Baumax schon erfolgt ist“, so ein Supernova-Sprecher gestern. Allerdings dürfte das nicht so einfach werden, müssen doch laut Supernova-Chef Frank Albert die Standorte einzeln verwertet werden. Zu seiner Gruppe gehören Einzelhandelsstandorte und Fachmarktzentren im In- und Ausland. Er hatte nach der Baumax-Pleite die Standorte der Heimwerkerkette übernommen und dort meist Obi als Nachmieter in die Filialen gebracht. Es gebe schon „zahlreiche Interessenten“.