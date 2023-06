Innsbruck – Beim Sturz mit dem Rennrad wurde zu Fornleichnam ein 34-Jähriger verletzt. Beim Überqueren der Schienen in der Nähe eines Bahnhofs in Innsbruck geriet der Mann mit dem Vorderreifen ins Rutschen und stürzte. Er zog sich dabei Verletzungen im Bereich des Gesichtes und an der linken Hand zu. Die Rettung brachte den Verletzten in die Klinik. (TT.com)