Warnstreiks bei Benkos Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland

Essen – Unternehmen des Tiroler Immobilien-Investors Rene Benko bleiben weiter in den Schlagzeilen. Nachdem nach seinem Kika-Leiner-Verkauf in Österreich fast 2000 Jobs wegfallen gibt es auch in Deutschland bei der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof wieder Warnstreiks. Denn die Gewerkschaft Verdi setzt darauf, so den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen hoch zu halten.