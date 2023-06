Halloween-Krawalle in Linz: Bisher 17 Prozesse gegen 19 Beschuldigte

Linz – Eine Bilanz hat das Landesgericht Linz am Freitag drei Monate nach dem Start des Prozessreigens wegen der Krawalle in der Halloween-Nacht in Linz gezogen. 17 Prozesse gegen 19 Täter und Täterinnen seien inzwischen rechtskräftig erledigt. Überwiegend wurden die Beschuldigten zu teilbedingten oder bedingten Freiheitsstrafen verurteilt. Partiell gab es (teilweise) Freisprüche. Zwei weitere Verhandlungen gegen fünf Beschuldigte stehen am 29. Juni und 7. Juli an, hieß es weiter.