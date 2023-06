2022 erstmals in 2000ern mehr Dienstreisen mit Zug als per Flug

Das Auto ist aber weiterhin mit Abstand das meist genutztes Dienstreise-Vehikel. Der VCÖ will in den Firmen-Reiserichtlinien klimaverträgliche Dienstreisen verankert sehen.

Wien – 22 Prozent der Geschäftsreisen sind voriges Jahr mit der Bahn gemacht worden. Damit wurden erstmals in diesem Jahrhundert mehr Dienstreisen mit dem Zug als mit dem Flugzeug gemacht, berichtet der VCÖ nach Auswertung von Daten der Statistik Austria. Allerdings stieg verglichen zum Vor-Coronajahr 2019 auch der Pkw-Anteil von 41,4 auf 52,4 Prozent an. Der VCÖ will in Firmen-Reiserichtlinien klimaverträgliche Dienstreisen verankert sehen.