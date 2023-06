Radfahrer (19) stürzte in Thiersee über Böschung in Bachbett: schwer verletzt

Der 19-Jährige dürfte mit seinem Fahrrad gegen eine Leitplanke gestoßen und dann über einen Abhang gestürzt sein. In einem Bachbett blieb er schwer verletzt liegen.

Thiersee – Passanten sahen am Donnerstagabend auf der Hinterthierseestraße ein Fahrrad liegen. Rund 20 Meter unterhalb der Straße fanden sie einen 19-Jährigen in einem Bachbett liegend vor. Sie eilten zu dem jungen Mann, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der 19-Jährige wurde von den Einsatzkräften geborgen und mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen.