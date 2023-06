Zug erfasste Pkw: 46-Jährige im Burgenland schwer verletzt

Frauenkirchen – In Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) hat ein Zug am Freitagnachmittag ein Auto erfasst. Eine 46-Jährige ist dabei schwer verletzt worden, berichtete die Landessicherheitszentrale. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen.