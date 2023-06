Verkehrsunfall in Hall: E-Scooter-Fahrer stieß mit Bus zusammen

Hall – Am Freitag war ein 29-jähriger Österreicher mit seinem E-Scooter auf dem Gehsteig in der Haller Altstadt unterwegs. Gegen 10 Uhr lenkte er seinen Roller auf dem Gehsteig auf dem Unteren Stadtplatz in Richtung Osten, als eine 45-jährige Autofahrerin gerade mit ihrem Wagen aus einer Grundstückseinfahrt fahren wollte.