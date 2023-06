Berlusconi erneut ins Krankenhaus in Mailand eingeliefert

Mailand – Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi ist am Freitag wieder in das San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand eingeliefert worden. Der 86-Jährige muss sich geplanten Untersuchungen in Zusammenhang mit einer chronischen Leukämie unterziehen, berichteten in einem Bulletin die behandelnden Ärzte Alberto Zangrillo und Fabio Ciceri.