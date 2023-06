33 tote Schafe in Osttirol, Wolf unter Verdacht: „Das ist eine echte Katastrophe“

Obertilliach – Auf einer Alm in Obertilliach in Osttirol sind 33 tote Schafe aufgefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen des Landes fielen die Tiere zumindest einem Wolf zum Opfer. Nach der Begutachtung der Schafsrisse sei „mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen", hieß es seitens des Landes. Weitere fünf Schafe mussten erlegt werden, sechs wurden verletzt und 35 aktuell noch vermisst.

Betroffen sind Almen im Tilliacher Tal im Gemeindegebiet von Obertilliach und Kartitsch. Die Schafe seien erst am Wochenende und am Montag aufgetrieben worden, sagt der Obertilliacher Bürgermeister Matthias Scherer. „Und dann kommt es nach wenigen Tagen zu so einem Verlust, das ist eine echte Katastrophe.“ Daher seien die Tiere bereits am Donnerstag wieder abgetrieben worden. Bei den Bauern herrsche nun tiefe Verunsicherung: „Welches Vieh kann ich überhaupt noch auftreiben?“ Schließlich hätten in den nächsten Tagen auch Kühe und Kälber aufgetrieben werden sollen – ihnen drohe durch den Wolf aber dasselbe Schicksal. Scherer hofft nun, dass es seitens des Landes weitere Abschussgenehmigungen geben wird – und dass es der Jägerschaft, sobald die Bescheide da sind, auch gelingen wird, den Wolf zu schießen.