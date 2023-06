38 tote Schafe in Osttirol, Wolf unter Verdacht: „Das ist eine echte Katastrophe“

Nach derzeitigem Kenntnisstand seien 33 Schafe tot aufgefunden worden, wurde die Öffentlichkeitsarbeit des Landes Tirol am Freitag in der Kleinen Zeitung (Onlineausgabe) zitiert. Weitere fünf Schafe mussten demnach „notgetötet“ werden, zudem seien sechs Schafe verletzt. Nach der Rissbegutachtung durch den Amtsarzt sei „mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass ein Wolf für die Risse verantwortlich ist“, erklärte das Land demnach. Mehr als 20 Tiere wurden noch vermisst.

Die Schafe seien erst am Wochenende und am Montag aufgetrieben worden, sagt der Obertilliacher Bürgermeister Matthias Scherer zur TT. „Und dann kommt es nach wenigen Tagen zu so einem Verlust, das ist eine echte Katastrophe.“ Daher seien die Tiere bereits am Donnerstag wieder abgetrieben worden.