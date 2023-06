Tandem-Passagierin stolperte bei Start: Gespann rutschte in unwegsames Gelände

Westendorf – Beim Start zu einem Tandemflug von der Choralpe Nord in Westendorf stolperte am Freitagnachmittag eine 63-jährige Passagierin. Der 48-jährige Pilot brach den Start sofort ab und legte den Schirm nach hinten. Aufgrund der schon vorhandenen Geschwindigkeit und des Gefälles rutschten die Frau und der Mann jedoch etwa 30 Meter bergab in unwegsames Gelände.