Fahrradunfall in Innsbruck mit einer Verletzten: Polizei sucht nach „Elliot“

Innsbruck – Am Freitag gegen 15 Uhr prallten zwei Radfahrer in der Radunterführung in der Kranebitter Allee (auf Höhe der Hausnummer 46) zusammen. Eine 21-Jährige wurde dabei verletzt. Der zweite Unfallbeteiligte gab der jungen Frau seine Handynummer und stellte sich als „Elliot“ vor. Während die Verletzte in die Innsbrucker Klinik gebracht wurde, fuhr der Unbekannte davon.