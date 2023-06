18 Jahre Haft für Franzosen für Mord an Ex-Freundin

In Nordfrankreich ist ein Mann wegen Mordes an seiner 15-jährigen, schwangeren Ex-Freundin in der Nacht von Freitag auf Samstag zu 18 Jahren Haftstrafe verurteilt worden. Der zum Tatzeitpunkt 17-Jährige beteuerte nach Bekanntgabe des Urteils in Beauvais seine Unschuld: "Sie irren sich! Ich bin unschuldig!" Das Jugendgericht gab damit nicht dem Antrag des Staatsanwalts statt, die Strafmilderung wegen Minderjährigkeit aufzuheben und den Mann mit 30 Jahren Haft zu bestrafen.