Nationalrat beendet Pandemie

Einen bunten Strauß an Themen hat der Nationalrat in seiner kommenden nur aus einer Sitzung bestehenden Plenarwoche zu behandeln. Mehr oder weniger endgültig beendet wird legistisch die Corona-Pandemie, die Teuerungshilfen für sozial schwache Familien werden fixiert, der neue Eltern-Kind-Pass wird eingeführt und die Regeln für den Klimabonus werden angepasst. Sollte es jemanden nach einer "Dringlichen Anfrage" gelüsten, wäre seitens der Opposition die FPÖ zunächst am Zug.

In der ersten Reihe könnte am Mittwoch ein neues Gesicht zu sehen sein. Denn Pamela Rendi-Wagner zieht sich nicht nur vom Parteivorsitz, sondern auch von der Klubleitung der SPÖ zurück. Bei einer Klubvollversammlung am Dienstag dürfte die Nachfolge geklärt werden. Dafür gibt es jede Menge Kandidaten wie Frauenchefin Eva Maria Holzleitner, Finanzsprecher Jan Krainer, Gesundheitssprecher Philip Kucher oder Umweltsprecherin Julia Herr. Rendi-Wagner bleibt noch bis Monatsende als einfache Abgeordnete im Nationalrat, danach geht ihr Mandat vermutlich an Ex-Staatssekretärin Muna Duzdar weiter.