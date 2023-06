Red Bull X-Alps: Von Kitzbühel, dem Mont Blanc und anderen Abenteuern

Die 11. Auflage des Red Bull X-Alps startet erstmals in Kitzbühel, via Mont Blanc geht es nach Zell am See.

Kitzbühel – Es ist alles angerichtet für eines der spektakulärsten und härtesten Abenteuer in den Alpen. Das Red Bull X-Alps 2023 startet heuer erstmals in Tirol, los geht es am Sonntag (11.30 Uhr) in Kitzbühel. Die 32 Athleten aus 18 Nationen sind zuerst zu Fuß vom Zentrum der Gamsstadt bis auf den Gipfel des Hahnenkamms gefordert. Von dort werden sie sich mit den Gleitschirmen in den Himmel schrauben. Ziel nach 1223 km quer über die Alpen ist dieses Jahr die Schmittenhöhe in Zell am See.