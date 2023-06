Schüler holten mit „Scherzl mit Herzl“ den Junior Company Award

Innsbruck – Beim „Junior Company Programm“ der Wirtschaftskammer Österreich gründen Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren für die Dauer eines Schuljahres reale Unternehmen – und erwerben so wirtschaftliche und soziale Kompetenzen. Besonders erfolgreich hat das die Juniorfirma „Scherzl mit Herzl“ der Ferrarischule Innsbruck getan: Nach dem Landessieg holte sich das Team nun auch den Bundestitel als „Austrian Junior Company of the year 2023“. Damit vertreten die SchülerInnen im Juli Österreichs Farben beim europäischen Schlussbewerb „Gen-E 2023“ in Istanbul.