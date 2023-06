Citroën Oli: Elektro-Bausatz mit Doppelwinkel

Balocco – Citroën hat sich der Aufgabe verschrieben, E-Mobilität für alle erschwinglich zu machen. Mit dem zumindest im Ausland recht erfolgreichen Leichtkraftrad (Mopedauto) Ami haben die Franzosen ein bemerkenswertes Fahrzeug auf die Räder gestellt. Doch man ging nun mit dem Oli einen Schritt weiter. Allerdings existiert das Auto derzeit nur als fahrbare Studie. Schon die Optik ist auffällig, sie folgt der Prämisse „form follows function“. Das bedeutet viele gerade Flächen, von der Fronthaube über die Windschutzscheibe bis hin zum Heck, das auch als Ladefläche ähnlich einem Pick-up genutzt werden kann. Neue Wege beschritt man auch bei den verwendeten Materialien. Viele Karosserieteile bestehen aus recycelter Wellpappe, die mit Glasfaser verstärkt wurde. Das spart Gewicht, denn der Oli wiegt mit einer Länge von 4,20 Metern, 1,90 Metern Breite und 1,65 Metern Höhe, also den Ausmaßen eines herkömmlichen SUV, unter 1000 Kilogramm, und ist damit ein echtes Leichtgewicht in einer Zeit, wo zwei Tonnen und mehr keine Seltenheit sind.