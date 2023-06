Bei Spaziergang in St. Ulrich aus den Augen verloren: Mann aus Bachbett gerettet

St. Ulrich am Pillersee – Am Samstagvormittag war ein Paar im Bereich von Neuwieben bei St. Ulrich am Pillersee in einem flachen Zubringerbach des Sees spazieren. Die Frau ging voran und verlor ihren Begleiter kurz aus den Augen. Sie kehrte um und fand den Mann in einer Lacke im Wasser liegend.