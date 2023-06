Staus und Verzögerungen auch im Tiroler Reiseverkehr am Samstag

Innsbruck – Der Reiseverkehr hat am Samstag auf den Transitstrecken in Österreich für Staus und Verzögerungen gesorgt. Die Situation war aber "nicht ganz so dramatisch wie im Vorfeld befürchtet", sagte Harald Lasser vom ÖAMTC. In Bayern enden dieses Wochenende die Pfingstferien, der Beginn vor zwei Wochen hatte 26 Kilometer Rückstau in Salzburg verursacht. Staus und Kolonnenverkehr gab es an diesem Samstag - wie üblich - auf Brenner-, Inntal- sowie Tauernautobahn.