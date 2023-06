Offenbar Vorwürfe gegen Kurz wegen Integrationsfonds-Umfragen

Aus dem Akt zitiert profil, dass sich anhand der vom Antragsteller vorgelegten Dokumente eindeutig zeige, dass dessen Aussagen, "wonach den Genannten die zweckfremde Natur der Umfrage bewusst war, äußerst valide sind, zumal systematisch ein politisches Stimmungsbild in der Bevölkerung abgefragt wurde und diese Umfragen auch ÖIF-intern keine Verwendung fanden". Abgefragt worden sei demnach etwa, ob man von "Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz eine eher gute oder eher keine Meinung" habe. Der Antragsteller gestand demnach zu, "an den genannten Taten mitgewirkt zu haben, indem er entsprechende Aufträge erteilte und Zahlungen freigab".

Der Sprecher von Sebastian Kurz betonte im profil, es handle sich um "konstruierte Vorwürfe, denen jegliche Substanz fehlt". Der ÖIF stellte fest, zu "vermuteten Ermittlungen" keinerlei Kenntnis zu haben. Stellenbesetzungen und Auftragsvergaben würden jedenfalls klaren Regelungen unterliegen, die seitens des ÖIF eingehalten würden. In einer Aussendung am Samstag bekräftigte der ÖIF, dass "keinerlei Informationen über tatsächliche, damit in Zusammenhang stehende Ermittlungen" vorlägen. In der Immobilien-Causa gebe es Ermittlungen gegen den früheren Geschäftsführer des ÖIF, jedoch "sind in diesem Zusammenhang keinerlei Ermittlungen gegen den ÖIF oder gegenwärtig im ÖIF beschäftigte Personen bekannt", hielt der Integrationsfonds fest.