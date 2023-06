Tiroler Wingsuit-Pilot starb bei Absturz in der Schweiz

St. Gallen – Ein 42-jähriger Wingsuit-Pilot aus Tirol ist am Samstagvormittag im schweizerischen Kantons St. Gallen tödlich verunglückt. Der Mann war im Bereich des offiziellen Landeplatzes in der Ortschaft Walenstadt abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Gründe für den Absturz des Tirolers waren am Samstagnachmittag noch unklar, teilte die Kantonspolizei in einer Presseaussendung mit.