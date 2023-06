Mann stürzte in Bach: 61-Jähriger in St. Ulrich am Pillersee vor Ertrinken gerettet

Ein Mann erlitt am Rande des Bachbettes in St. Ulrich am Pillersee einen Zusammenbruch und fiel rücklings in das Gewässer. Die Ehefrau leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Pillersee – Vor dem Ertrinken konnte am Samstag eine Frau ihren 61-jährigen Ehemann in St. Ulrich am Pillersee retten.





Das Paar war im Bereich von Neuwieben bei St. Ulrich am Pillersee in einem flachen Zubringerbach des Sees spazieren. Die Frau ging voran und verlor ihren Begleiter kurz aus den Augen. Sie kehrte um und fand den Mann in einer Lacke im Wasser liegend.

Der Patient war bei Bewusstsein, konnte jedoch aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen. Seine Begleiterin stützte seinen Kopf, um ihn aus dem Wasser zu heben und verständigte die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr konnte den Mann sicher auf eine nahe Brücke tragen, wo sie einen Sichtschutz errichtete. Der Notarzt stabilisierte den Patienten, bevor der Rettungshubschrauber ihn aufnahm. Er wurde in die Christian-Doppler-Klinik nach Salzburg geflogen.