Gegen Baum und Balkon geschleudert: Windböen brachten Paragleiter in Ötz zum Absturz

Ötztal-Bahnhof – Nur leicht verletzt wurde am Samstag ein 38-jähriger Paragleiter bei einer spektakulären Notlandung in Ötz. Der Freizeitsportler war am Nachmittag auf rund 2100 Meter Seehöhe von der Bielerfelderhütte gestartet. Aufgrund böiger Windverhältnisse konnte er den geplanten Landeplatz im Ortsgebiet nicht mehr erreichen und versuchte auf einer Kreuzung einer Gemeindestraße zu landen.