Kollision mit Auto in Imst: 38-jährige Motorradfahrerin verletzt

Beim Einbiegen auf die Mieminger Straße kollidierte ein Auto am Samstag mit einem Motorrad. Die 38-jährige Motorradfahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Imst – Auf der B 189 kam es am Samstag gegen 13 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 58-Jährige fuhr mit dem Auto von Starkenberg auf einer Gemeindestraße talwärts. Als sie auf die Mieminger Straße (B 189) abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem Motorrad einer 38-Jährigen. Die Motorradfahrerin versuchte noch eine Vollbremsung einzuleiten, kam jedoch zu Sturz und prallte frontal in die Fahrertür des Autos. In weiterer Folge wurde die Frau nach vorne geschleudert.