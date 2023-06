In Wiese liegend vorgefunden: Motorradfahrer bei Sturz in Telfs verletzt

Telfs – Ein Leitpflock, der mitten in der Landesstraße in Telfs lag, fiel am Samstag einem Autofahrer auf. Der Mann hielt Ausschau und fand in der angrenzenden Wiese einen verletzten Mann vor. Der 47-jährige Deutsche war mit dem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen und in der Wiese zum Liegen gekommen.