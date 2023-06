Knappenwelt in Tarrenz feiert zehn Jahre Heilerin vom Gurgltal

Mit einem zweitägigen Fest begeht die Knappenwelt Tarrenz das Jubiläum. Am Samstag gab es dazu eine Liveperformance und einen Impulsvortrag.

Tarrenz – Zehn Jahre ist es her, dass die Heilerin nach Tarrenz übersiedelt ist. Am Samstag und Sonntag (10. und 11. Juni) gibt es ein zweitägiges Fest anlässlich 10 Jahre Heilerin in der Knappenwelt mit den „modernen Heilerinnen“ und einem Theaterstück.