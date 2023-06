Rennradfahrer stießen in Sölden zusammen: 41-Jähriger brach sich Schlüsselbein

Der eine fuhr bergauf, der andere bergab. In einer unübersichtlichen Kurve krachten die beiden Rennradfahrer am Samstag zusammen.

Sölden – Zu Mittag fuhr ein 41-jähriger Deutscher mit seinem Rennrad in Sölden die Gletscherstraße bergauf – in Schlangenlinien. Talwärts fuhr zeitgleich ein 47-jähriger Landsmann. In einer unübersichtlichen Rechtskurve stießen die beiden zusammen und stürzten in Folge.