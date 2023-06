Im Nebel Orientierung verloren: Familie setzte am Hintertuxer Gletscher Notruf ab

Aufgrund schlechter Sicht geriet eine Familie beim Skifahren am Hintertuxer Gletscher in den freien Skiraum und setzte einen Notruf ab. Die Pistenrettung konnte die Vier unverletzt aus ihrer misslichen Lage befreien.

Hintertux – Glück im Unglück hatte eine 41-jährige Polin mit ihrer Familie am Samstag am Hintertuxer Gletscher. Die Frau war mit ihrem Mann und zwei Kindern zum Skifahren und Snowboarden unterwegs, als plötzlich Nebel aufzog. Aufgrund der schlechten Sicht verloren die Vier die Orientierung und gerieten in den freien Skiraum.